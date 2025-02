Polemica del Partito Democratico: "Via Verga, Marchiori dimentica la sicurezza nei cantieri"

"Andrea Marchiori ha tralasciato un dettaglio importante, la sicurezza degli operai". Il Pd attacca l’assessore ai lavori pubblici denunciando la mancanza di sicurezza per gli operai del cantiere di via Verga. Con un post sui social, Marchiori aveva espresso apprezzamento per il lavoro, che "dovrebbe essere terminato entro la fine di marzo, forse anche prima". Gli operai coordinati da Apm stanno procedendo alla riparazione di una condotta fognaria. Il Partito Democratico sottolinea che "nel caso di scavi profondi oltre due metri, proprio come questo, bisogna predisporre dei parapetti per evitare il rischio di caduta di materiale dall’alto sui lavoratori che stanno lavorando all’interno dello scavo".