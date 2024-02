Polemica tra i consiglieri per i biglietti gratis

Biglietti gratuiti per gli spettacoli al Rossini solo ai consiglieri comunali di maggioranza. Quelli di opposizione, se vogliono entrare, pagano. Botteghino strabico e scoppia la polemica. Tutto comincia con una mail inviata dai Teatri di Civitanova agli esponenti della minoranza. Ecco il testo: "Gentilissimi, a differenza degli altri spettacoli, soprattutto quelli della stagione in abbonamento organizzati con Amat, vi comunichiamo che purtroppo le gratuità sono limitate e quindi non c’è possibilità di posti omaggio per i consiglieri di minoranza. Però, poiché per questi spettacoli i biglietti stanno terminando, qualora vogliate partecipare, vi comunichiamo che abbiamo bloccato alcuni posti a pagamento tra la 13a e la 15a fila che potrete acquistare ai seguenti prezzi". E quindi l’elenco del costo delle serate con PFM, Zecchino d’oro, Francesco Cicchella Pierpaolo Spollon. Apriti cielo! I consiglieri di opposizione (Micucci, Paglialunga, Giorgini, Murri, Gismondi, Iezzi e Rosati) confinati nella ‘riserva indiana’ hanno reagito. Presenteranno un’interrogazione e poi la richiesta "che siano cancellati tutti gli omaggi previsti dal Rossini per assessori e consiglieri. Se la logica è rappresentare l’ente, che l’entrata gratuita venga riservata al sindaco, al presidente del consiglio e al presidente dei Teatri e che finisca una volta per tutte l’eccesso di gratuità fornita a man bassa in maggioranza. Noi, come sempre fatto finora, compreremo il biglietto". Premettono "che non si resta basiti per la negazione di biglietti gratuiti quanto per il trattamento diverso. Nella rappresentanza dei cittadini che hanno eletto i consiglieri non ci possono essere due categorie, né favoritismi e privilegi al governante di turno". "Per questo - concludono - siamo stati sempre contrari all’eccesso di omaggi concesso dal Cda del Rossini e abbiamo utilizzato raramente quest’opportunità, ma mai si era certificata la disparità istituzionale tra maggioranza e opposizione, strabismo che non può essere perdonato a chi rappresenta le istituzioni e dovrebbe conoscere l’abc delle regole democratiche".