Polemiche per l’erba alta. Il Comune corre ai ripari

Con l’arrivo dei primi caldi e il clima elettrizzato in città dall’imminente competizione elettorale scatta puntuale la polemica – d’altra parte giustificabilissima – sul mancato decoro per la presenza di una rigogliosa crescita dell’erba un po’ ovunque, sulle vecchie mura, anche quelle che delimitano la famosa "passeggiata leopardiana", sui bastioni degli ingressi della città, sui parchi pubblici e persino sui marciapiedi quasi a impedire il normale passeggio dei cittadini. La polemica infiamma i social fra chi, pur di scusare il ritardo con cui si sta provvedendo al taglio dell’erba, giustifica la scelta perché non si tratta della classica "erbaccia", ma di raffinate erbe spontanee simbolo della biodiversità, e chi, invece, ritiene che non sia proprio un bel vedere né un biglietto da visita per i tanti turisti presenti in questi giorni. Si tratta solo di aver pazienza, perché proprio in queste ore il dirigente del servizio ha affidato il taglio dell’erba alla cooperativa sociale "Koinonia +" di San Ginesio che si metterà subito al lavoro con i mezzi e 3 operatori per almeno 2.123 ore di servizio. Il costo preventivato è di 45.326 euro (costo orario pari a 17,50 euro Iva esclusa).