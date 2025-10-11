Polemiche sul belvedere Beligatti: "Errori che denotano sciatteria"

Il giorno dopo l’inaugurazione del belvedere Beligatti spuntano le prime polemiche intorno all’opera portata a termine con un investimento che ammonta a 650mila euro. Il primo a sollevare il caso è il consigliere di Strada Comune, David Miliozzi, che critica duramente l’amministrazione. "Non hanno invitato Dante Ferretti all’inaugurazione di largo Beligatti – dice – con le sue opere esposte, così si rende Macerata capoluogo della sciatteria". Secondo Miliozzi sono state posizionate delle vetrate "che con la luce del sole non permettono di fruire bene delle statue", ci sono opere del maestro Dante Ferretti che però, sottolinea il consigliere, "non è stato nemmeno invitato". "Il pannello informativo è sbagliato – aggiunge –. Viene detto che Ferretti ha lavorato con il regista Bernardo Bertolucci ma, tra i tantissimi grandi con cui ha avuto a che fare, come Pasolini, Fellini, Cavani, Comencini, Ferreri, Petri, Scorsese, Burton, De Palma, Minghella e Branagh, non c’è Bertolucci. Sarebbe bastato fare una veloce ricerca, ma questa amministrazione è ignorante e arrogante". Il consigliere racconta anche che si era "messo a disposizione per dare una mano, ma sono un consigliere di opposizione mi hanno messo da parte...". "La sciatteria della giunta Parcaroli non riguarda solo le scelte culturali, hanno bloccato via dei Velini per due anni per fare un marciapiede inutile che muore alla rotonda, si dimenticano dei sottopassaggi lasciati al buio, si scordano delle luci del luna park, hanno chiuso per tutta l’estate i due principali spazi verdi della città, i giardini Diaz prima di tutto, si sono scordati della sicurezza e delle manutenzioni, hanno pagato stalli per bici elettriche che sono diventati parcheggi per motorini e moto". La conclusione è amara. "Non si prendono in nessun modo cura della città, accecati dagli scontri politici interni che il sindaco non è in grado di gestire", chiude Miliozzi.