Polemiche sul campo da calcio a Recanati: Frenquelli: "Lo stadio è di tutti"

È incontenibile il presidente onorario del Csi Recanti, Silvano Filipponi, per le difficoltà che la sua squadra di calcio, che milita nel girone E della seconda categoria, ha incontrato venerdì sera nel disputare la prima di campionato con la Union Potenza, nel rettangolo di calcio dello stadio Tubaldi, finita poi con un pareggio. "Siamo stati costretti a rinviare di 30 minuti il fischio d’inizio della gara perché non erano state posizionate le bandierine nei quattro angoli del campo e lo spogliatoio degli arbitri era stato lasciato sporco". Non sono nuove queste situazioni di disagio che incontra la società del Csi che avverte una scarsa attenzione nei suoi confronti da parte della società della Recanatese che ha in gestione la struttura sportiva. "Eppure – dice Romano Frenquelli (nella foto), presidente del Csi – basterebbe una maggiore collaborazione nella fruizione dell’impianto sportivo per rendere tutto più facile e anche vantaggioso per la stessa Recanatese. Il campo sportivo – sottolinea Frenquelli – deve essere di tutti. Noi, però, non abbiamo accesso alle attrezzature, non avendo le chiavi degli armadietti, e non possiamo, quindi, toccare nulla. Anche i fari dell’illuminazione notturna sono accesi e spenti in maniera automatica dalla società della Recanatese perché noi non possiamo intervenire. Metti che finiamo 10 minuti prima, potremo pensare noi a spegnere l’illuminazione, invece no, ci pensano loro a distanza. Questo perché la gestione dell’impianto è stata affidata alla Recanatese e la società è molto accentratrice. Sarebbe più facile per noi se potessimo gestire in autonomia almeno la porta d’ingresso, l’acqua o l’illuminazione, soprattutto sarebbe meno dispendioso anche per loro. Invece per qualsiasi cosa dobbiamo chiedere il permesso. Se avessimo avuto le chiavi dell’armadietto, dove sono risposte le bandierine, le avremo poste noi in campo invece di aspettare l’arrivo del custode del Tubaldi. Lo stadio è una struttura pubblica – ricorda ancora Frenquelli – e come tale è di tutti i cittadini. Gli stessi disagi li avvertono anche le altre società sportive compresa l’atletica".

ast. t.