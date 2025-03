Polemiche sul nome, ma la mostra piace

Sirani voleva diventare un’artista e ci è riuscita, malgrado questo non fosse permesso alle donne nel Seicento. Alla fine ha persino fondato una sua accademia d’arte al femminile. Lei è il riassunto della mostra ed è una risposta a tutte le critiche piovute. Era importante scandalizzare, ma anche portare tutti voi qua. Ancora oggi è difficile far entrare le donne nella storia e bisognava testimoniare le loro esperienze.

Sono state le parole più significative di Sofia Marchi e Irene Prosperi, che ieri hanno guidato i visitatori durante la mostra d’arte "Vulva Gallery", nella pinacoteca Moroni di Porto Recanati. Nei giorni scorsi l’esposizione, organizzata dal Comune in vista della giornata della donna, era stata ampiamente criticata dal centrodestra a causa del suo nome. Nel pomeriggio di apertura di sono state due visite guidate, alle quali hanno assistito una sessantina di persone. Assenti tutti gli esponenti delle minoranze, mentre per la maggioranza hanno partecipato gli assessori Sonia Alessandrini, Stefania Stimilli e Loredana Zoppi, oltre alle consigliere Fatou Sall e Maria Teresa Zaccari.

Il pubblico ha mostrato di apprezzare davvero il tour condotto dalle due guide. "Non è una mostra cronologica, ma un approfondimento sulla figura della donna nella pittura – ha esordito Marchi –. Il primo quadro è del macchiaiolo Giuseppe De Nittis e si intitola ”Ritratto della fidanzata”. Proprio lei diventerà sua moglie e sarà uno dei soggetti principali nell’opera di De Nittis". A quel punto l’attenzione si è spostata sul dipinto "Ritratto di donna" di Giovanni Boldini. "Si tratta di uno degli autori più importanti della Belle Époque – ha ripreso Marchi – ed era famoso per ritrarre le così dette femme fatale, infatti questa donna ha una vistosa scollatura". La visita è proseguita con il quadro "Ritratto di signora" di Vittorio Matteo Corcos e con "Ritratto di pittrice nello studio" di Napoleone Nani: "I ritratti di Corcos erano idealizzati e anzi lui eliminava i difetti fisici, rifacendosi alla bellezza greca. Mentre Nani risalta qui la figura femminile con una gonna corta". Poi, il gran finale con il quadro "Giuditta e Oloferne" di Elisabetta Sirani. "Il padre era pittore e insegnante d’accademia – ha concluso Marchi –, ma lei non poteva seguire le sue lezioni essendo una donna. Nonostante ciò diventerà una grande pittrice con un approccio innovativo, perché raffigura le donne eroine, traendo spunto dalla storia e dalla bibbia".

