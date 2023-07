Polemiche sulla Ztl, un commerciante: "Non ha un senso"

Continua la sua battaglia solitaria contro la ztl nel centro storico, scattata nei primi giorni di luglio, il barbiere di Montemorello di Recanati Fabio Semplici che evidenza un’incongruenza sugli orari in cui scatta l’interdizione al traffico sui tre accessi al centro storico regolata da altrettanti varchi elettronici. Intanto – afferma Semplici – "sui 3 varchi, solo uno (Porta Marina) è affisso con tanto di palo con il riquadro mentre il varco uno (via 1° luglio) e il varco tre (Porta Nuova) sono solo segnalati con tanto di transenna e cartello a terra, che uno per capirlo deve scendere dalla macchina e studiarselo". La cosa più curiosa evidenziata da Semplici, è l’orario: al varco di accesso di Porta Nuova – fa presente il recanatese – che conduce nel quartiere di Montemorello, e quindi a casa Leopardi, la ztl scatta alle 11, mentre al varco di Porta Marina scatta due ore dopo, cioè alle 13. "A che cosa serve – dice – far partire la Ztl di giorno 2 ore prima (alle 11) a Porta Nuova quando, se vieni da via Roma attraverso il varco di Porta Marina, che scatta alle 13, puoi proseguire dritto in direzione Montemorello? Non ho parole per chi ha deciso questa ridicola Ztl di giorno che non ha un senso per nessuno e, soprattutto, per tutti questi mesi a danno di chi ci lavora e chi ne deve usufruire per i vari uffici".