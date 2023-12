"Polisportiva per gestire tutti gli impianti"

"Credo che questa opportunità debba spingere l’amministrazione futura ad affrontare il tema di una polisportiva comunale, un soggetto che possa gestire tutti gli impianti ed essere interlocutore unico del Comune, superando una frammentazione che non garantisce oggi risultati apprezzabili". Lo afferma il candidato sindaco del centrosinistra, Mario Morgoni, dopo che nei giorni scorsi la giunta ha reso noto di aver ricevuto 700mila euro di fondi statali per il progetto di rifacimento del campo di calcio a Porto Potenza e del resto dell’area là attorno. "Il finanziamento ottenuto grazie al bando ‘Sport e periferie’ dal nostro Comune per la rigenerazione del campo da calcio di Porto Potenza è una buona notizia – scrive Morgoni in un comunicato -. Il Comune comparteciperà con qualche ulteriore centinaia di migliaia di euro. Però, tenendo conto che questa giunta ha creato l’indebitamento più alto nella storia recente del nostro paese, sarebbe da domandarsi come mai siano state fatte scelte tutt’altro che oculate, a partire dall’ascensore della Torre civica". Inoltre, sostiene ancora l’ex parlamentare Morgoni, "la riqualificazione del campo da gioco, degli spogliatoi, la nuova recinzione e un idoneo impianto di illuminazione non possono essere la sola risposta alle legittime esigenze della società di calcio. Gli spazi e le strutture rinnovate – osserva lui - dovranno essere fruibili e aperte alla comunità, alle scuole, e funzionali a promuovere la pratica sportiva dei giovani e delle persone disabili". Sempre Morgoni, fa un’ultima riflessione. "Occorre poi sottolineare che gli interventi per qualificare gli impianti dei centri abitati principali, non possono essere un passo indietro rispetto all’individuazione di un centro sportivo comunale, elemento unificante del territorio, come quello già nato a San Girio che va sviluppato anche in previsione del nuovo e vicino casello autostradale che potrebbe dare un ulteriore impulso".