Polisportivo e altri impianti: "Ecco i progetti in cantiere"

"Per i bagni del Polisportivo c’è un elaborato progettuale ma non c’è ancora quello definitivo, mentre è più a buon punto il discorso dell’illuminazione, con il progetto in fase di aggiudicazione dei lavori. Per l’impianto della città alta il discorso è rimandato al prossimo anno. In ogni caso contiamo di inserire tutti questi interventi nel bilancio che verrà approvato a gennaio". Ermanno Carassai (nella foto), assessore ai lavori pubblici, fa il punto sugli interventi in programma nei vari impianti sportivi della città, nelle ultime settimane oggetto delle attenzioni da parte di cittadini e società sportive. Su tutte, infatti, spicca la situazione del Polisportivo comunale, sede della Civitanovese calcio, che attualmente è prima in classifica nel campionato di Eccellenza ed è seguita da diversi tifosi.

Chiusi i bagni della tribuna e della gradinata dallo scorso tre settembre, data della prima uscita stagionale per i rossoblù del patron Mauro Profili, gli sportivi presenti sugli spalti sono costretti a servirsi dei bagni chimici, con tutti disagi del caso, specie per il pubblico femminile. "Per i nuovi servizi igienici – spiega Carassai – c’è un elaborato progettuale e il costo dell’operazione ammonta a circa centoventimila euro. Prima si procederà con i lavori della gradinata e poi con quelli della tribuna. Nello stesso impianto – aggiunge –, c’è anche il progetto che prevede la sostituzione degli attuali fari di illuminazione con delle apparecchiature a led. In questo caso parliamo di novantamila euro. Qui il progetto è pronto e inizia la fase dell’aggiudicazione dei lavori. I tempi? Speriamo di concludere entro l’anno".

Nei giorni scorsi, sulle colonne di queste giornale, il presidente dell’Academy Civitanovese Paolo Maria Squadroni era intervenuto lamentando i mancati lavori di ampliamento degli spogliatoi al campo di via del Tirassegno, in città alta. "Il discorso è rimandato al 2024 – chiarisce Carassai –. Tutti i progetti che in questa anno non sono partiti per varie ragioni, come la mancanza di una variante urbanistica, saranno affrontati con l’anno nuovo".

Francesco Rossetti