Polisportivo, ecco le carte del progetto

Una ventina gli edifici che potrebbero sorgere nell’area che oggi ospita il Polisportivo se andrà in porto il progetto, gradito all’amministrazione comunale, della demolizione dell’impianto per fare spazio a una lottizzazione residenziale, commerciale e turistica nel quartiere sud.

"Non è una previsione ufficiale, le palazzine non sarebbero più di sette" commenta il sindaco Fabrizio Ciarapica. Mentre gli incontri tra l’amministrazione e i privati portatori della proposta continuano, escono infatti da Palazzo Sforza documenti che mostrano i contorni dell’operazione fondata sull’abbattimento del Polisportivo e sulla realizzazione, in contropartita per la città, di un nuovo impianto dalla capienza di 10mila posti nella zona commerciale e inoltre, alle spalle dell’hotel Cosmopolitan, di un campetto di calcio in erba sintetica contornato da spazi e locali in cui trasferire le attività sportive che oggi operano nel comparto dello stadio.

Dalle carte uscite dai cassetti del Comune emerge che l’intervento edilizio si spalmerà su un’area molto vasta, quella del Polisportivo più quella della bocciofila comunale, impianto pure destinato a essere demolito: un cantiere che si estenderà da via Montenero fino al Tiro a volo, con il waterfront sulla spiaggia sud e i nuovi edifici affacciati sul mare, circondati da percorsi interni, verde e laghetti. Il piazzale antistante al Polisportivo resterebbe a destinazione parcheggio e sarà trasformato in area sosta anche il terreno e sud di via Aldo Moro, attraversato dal torrente Trabocco e che oggi divide la lottizzazione Pinetina dalla caserma dei vigili del fuco e dalla palazzina tecnica del Comune.

Dalla piantina non sono però chiare le volumetrie e quindi l’altezza dei futuri palazzi, che potrebbero elevarsi a parecchi piani, viste le dimensioni degli edifici già presenti nella zona.

"Le carte che sono uscite – dice il sindaco Ciarapica – rimandano a un progetto ancora molto embrionale. Anche io vedo che ci sono diversi edifici disegnati ma, da quello che ci hanno riferito quando la discussione è andata maggiormente nel dettaglio, le palazzine previste sarebbero sette. In ogni caso, non sono state prese decisioni e non si sa nemmeno quanta percentuale potrebbe occupare il residenziale o la cubatura a destinazione alberghiera. Di fatto, non esiste al momento alcun impegno da parte nostra e quella piantina uscita, non so come, non può essere considerata un progetto".

Lorena Cellini