Polisportivo, il Pd attacca: "Diteci i controlli fatti"

Lavori e tempistiche per la sistemazione delle tettoia del Polisportivo, i consiglieri comunali del Pd denunciano il silenzio del sindaco. "Sono passati cinque giorni dal crollo di calcinacci sul settore della tribuna e Ciarapica non ha dato alcuna informazione tecnica circa i tempi relativi al sopralluogo". L’accusa è firmata da Lidia Iezzi, Francesco Micucci e Yuri Rosati, che ricordano come, nello stesso settore dello stadio, dei problemi strutturali si erano già verificati e avevano richiesto interventi di ripristino. "La domanda da porsi è - insistono - chi aveva attestato la sicurezza delle tribune? E perché davanti a una nuova emergenza, che ha determinato la chiusura dell’intera tribuna, l’amministrazione non ha emesso nessun comunicato per chiarire cosa è accaduto, né ha fornito ancora indicazioni temporali sull’iter che intende seguire per restituire le tribune alla Civitanovese e ai suoi tifosi?". Lo stesso presidente della società rossoblu, Mauro Profili, ha dichiarato di non essere stato ancora informato di niente dal Comune, mostrandosi per questo preoccupato dovendosi relazionare anche con la Lega sulla chiusura dello stadio. "C’è bisogno - sottolineano gli esponenti del Pd - di molta chiarezza da parte del Comune e non è accettabile che un’amministrazione e un sindaco si eclissino come hanno fatto finora". Sulla vicenda, oltre ad avere presentato un’interrogazione consiliare, il Pd ha depositato in Comune la richiesta di una serie di documenti che riguardano i fatti recenti ma anche lo storico delle manutenzioni e dei controlli. "Chiediamo – spiegano Iezzi, Micucci e Rosati – il calendario dei sopralluoghi programmati dall’ufficio tecnico circa i controlli sulle strutture di proprietà comunale, nella fattispecie del Polisportivo, in ordine alla necessità di garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, inoltre le relazioni tecniche relative agli interventi di sistemazione sulla tettoia della tribuna centrale effettuati negli ultimi cinque anni, infine la relazione tecnica successiva al sopralluogo per il distacco di calcinacci che si è verificato il 21 ottobre, con allegata la corrispondenza intercorsa tra l’ufficio tecnico e l’assessorato ai Lavori Pubblici circa i controlli di sicurezza e la manutenzione effettuata al Polisportivo".

Lorena Cellini