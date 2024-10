"Polisportivo, ora il Comune non perda tempo"

Il Polisportivo perde pezzi ed è anche il risultato di una insufficiente manutenzione generale, che oggi presenta il conto. "Mesi fa mi feci promotore della proposta di riqualificazione dell’impianto perché era chiaro che avesse bisogno di un intervento che va oltre le opere ordinarie. Il progetto di cui parlavo, e che confermo, non sposta il Polisportivo, che resta lì dove è, ma lo mette in linea con gli stadi più moderni, quindi una struttura capace di tenere insieme sport, commercio e turismo, un’operazione che si tiene in piedi con investimenti pubblico-privati, soprattutto privati. Davanti a quello che è accaduto il discorso diventa più attuale che mai, sempre che ci siano persone capaci di valutare questa opportunità". Parole che Mauro Profili, presidente della Civitanovese, rivolge a Palazzo Sforza dopo la chiusura del settore della tribuna dello stadio, interessata dal crollo di sezioni della tettoia. Quel progetto di sviluppo poggia però sulla capacità della Civitanovese di scalare i campionati verso categorie che garantiscono pubblico e incassi maggiori degli attuali.

In questo momento la squadra, neopromossa in D, arranca in fondo alla classifica, ma per Profili non è un limite: "Siamo davanti a una scelta. Ora si procede con una sistemazione veloce chiaramente, ma poi va affrontato il discorso della ristrutturazione dello stadio".

Nel frattempo in commissione lavori pubblici l’amministrazione porta la realizzazione del manto in erba sintetica nel campo di calcio di Fontespina, una spesa cdi cerca 900.000 euro.

"Giusto – commenta ancora il patron rossoblù – che ogni quartiere abbia il suo campo, ma gli amministratori devono capire che è tempo di mettere risorse anche sul Polisportivo". I lavori previsti per ora riguardano solo il settore dei crolli.

"Da quello che ci dicono – spiega Profili – dovrebbero iniziare mercoledì. Le tempistiche necessarie? Non le conosco e abbiamo scritto al Comune per avere informazioni perché dobbiamo rapportarci con la Lega".

Ha fretta il presidente Profili. Il settore resterà chiuso per la gara casalinga con Isernia, il 3 novembre, con la conseguenza della perdita di incassi.

Al Comune chiedono di accelerare sopralluoghi e sistemazione per riavere la tribuna agibile per la gara del 17 novembre, quando al Polisportivo approderà il Chieti, che viaggia con centinaia di tifosi al seguito. "Ce la devono fare per forza a completare i lavori – intima – perché diversamente significherebbe, per noi, subire un danno economico importante".