"Polisportivo spostato, due ipotesi. Vogliamo vedere la città crescere"

Ha mosso i primi passi il piano per smantellare il Polisportivo e, sull’area dove oggi sorgono l’impianto e il vasto parcheggio antistante, fare spazio a un quartiere direzionale e commerciale con strutture alberghiere e residenziali. Sono 25.000 metri quadrati per i quali è stato stimato un ‘peso’ sul mercato immobiliare di 5 mila euro al mq per un valore che sfiora i 130 milioni di euro di investimento. Da chiarire la collocazione del nuovo stadio, dalla capienza di 6.000 posti. Intermediari locali, per conto di società del milanese, hanno portato all’attenzione dell’amministrazione comunale la proposta illustrata martedì pomeriggio in sala giunta, presenti anche i capigruppo consiliari della coalizione di centro destra, dirigenti dell’ufficio tecnico e il segretario generale.

Il sindaco, Fabrizio Ciarapica, conferma e precisa: "Abbiamo ascoltato senza alcun tipo di impegno da parte dell’amministrazione. Si tratta, al momento, di una idea verso la quale non nascondiamo grande interesse, ma non stiamo andando avanti in nessun modo. Se la riterremo giusta ne discuteremo per poi portarla a conoscenza della città".

All’inizio del mandato disse che il suo sogno era spostare lo stadio. Si sta avverando? "Non la metterei in questo modo. C’è invece l’ambizione, legittima, di vedere la città crescere".

Com’è il progetto di cui avete parlato? "C’è stato questo incontro, ma non abbiano discusso di numeri. Si è valutata una idea che prevede la valorizzazione dell’area attraverso una serie di interventi con una grande impronta turistico ricettiva, che non prevede un centro commerciale, ma un nuovo quartiere con alberghi, residenze, locali pubblici, attività commerciali. Questo in linea di massima, perché non siamo scesi nel dettaglio".

Dove è nata questa proposta, chi l’ha presentata e chi sono gli investitori che la finanziano? "L’idea nasce da uno studio fatto sul territorio che ritiene Civitanova appetibile da un punto di vista turistico e con un’area da valorizzare con molto verde, con la riqualificazione di tutto il water front, percorsi pedonali e ciclabili, aree fitness. Verrebbero spostati gli spazi oggi dedicati alle attività sportive, quindi anche il Polisportivo, valorizzati in un’altra area".

Dove sarà spostato lo stadio e quanti soldi verranno riversati sulle nuove strutture pubbliche sportive? "Non ne abbiamo parlato. Per la collocazione del nuovo stadio ci sono un paio di ipotesi da valutare ma non se ne è discusso. Abbiano ascoltato e adesso ci stiamo interrogando per capire se vale la pena andare avanti". Con il fiume Chienti a poche centinaia di metri, l’operazione è urbanisticamente possibile? "La proposta è stata valutata anche alla luce degli strumenti urbanistici esistenti e dei vincoli di esondabilità. Chiaro che occorreranno varianti perché l’area è attualmente destinata ad attrezzature sportive".

Ma, alla fine, dietro questa operazione chi c’è? "Non è corretto fare i nomi in questa fase. Posso dire che noi ci siamo rapportati con intermediari del posto".