"Polisportivo: va bene la demolizione, ma servono garanzie"

"Non sono contrario all’ipotesi di realizzare un nuovo complesso urbanistico che tenga conto di un importante sviluppo turistico e di un’adeguata ed efficiente disponibilità di strutture sportive. Il problema è conoscere il progetto e avere certezze circa l’affidabilità del consorzio di imprese che andrebbe a realizzarlo". Così Sergio Marzetti, ex amministratore del centro destra che vede lo stadio "vecchio e fatiscente", la bocciofila "stilisticamente un pugno in faccia", i campi da tennis "palloni antiestetici che svettano su tutto il complesso" e che giudica "insufficienti gli spazi a disposizione del pugilato e dell’atletica". Il suo parere è che "rimetterci mano per riqualificare tutto è costoso e non vale la pena, tanto che fino a oggi nessuna amministrazione, di destra o di sinistra ci ha provato. E allora si abbia il coraggio di cambiare". La sua proposta è "lasciare da parte la battaglia politica, che rischia di trasformarsi in strumentalizzazione e non serve alla città. Capisco la preoccupazione di chi non vede in ville e palazzi il modo migliore per riqualificare la zona, ma non lo è neanche un Polisportivo decadente e di ostacolo al traffico in molte occasioni". Marzetti definisce il progetto, ovvero la demolizione dello stadio per fare spazio a nuove palazzine, "una scelta strategica dalla quale la città può trarre vantaggi. Il sindaco faccia conoscere il progetto alla città. Tutti dovranno essere coinvolti al fine di verificarne la validità ed eventualmente integrarlo con le loro proposte".