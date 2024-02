’Politeama’ a tutto teatro, cabaret, concerti e attualità

La stagione del Politeama di Tolentino si arricchisce con nuovi appuntamenti che spazieranno dal teatro al cabaret, fino a concerti e attualità. Insomma, una selezione artistica che vuole offrire emozioni e riflessioni, ma anche intrattenimento di alto livello in un cartellone previsto tra marzo e aprile. Si comincerà sabato 9 marzo, alle 21.15, con Emiliano Luccisano in "Rivoluzioni": uno spettacolo irriverente fatto di sketch, trend, tormentoni e un uragano di divertimento con il comico tra i più amati del web. Poi sabato 23 marzo, sempre alle 21.15, Thea Crudi e Marianne Gubri in "Donne di Luce", ossia un viaggio musicale nella sacra energia femminile tra varie epoche e tradizioni. Il concerto, organizzato con il supporto di Sibilla Leanza, è dedicato a canzoni di donne vissute in tempi e luoghi remoti con un linguaggio attuale cantate da Thea Crudi e suonate all’arpa celtica ed elettrica da Marianne Gubri. Mentre domenica 14 aprile, alle 18, ci sarà Matteo Gracis in "#misentoalieno", e cioè un elogio al pensiero critico, positivo e al beneficio del dubbio, in cui si spazia dal giornalismo indipendente all’attualità. Quindi, il gran finale: sabato 20 aprile, alle 21.15, con "Un Comune immortale". Si tratta di una pièce teatrale ispirata alla storia di Andre Agassi, uno dei più forti tennisti di tutti i tempi, per trattare temi universali, che riguardano ognuno di noi. Scritto e interpretato da Alessandro Colombo per la regia di Filippo Capparella, lo spettacolo è organizzato con il patrocinio del Comune, e in collaborazione con l’Associazione Tennis Tolentino. I biglietti sono disponibili al botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì (dalle 17 alle 20), o anche tre ore prima di ciascun spettacolo. Altrimenti, si potranno acquistare sul sito online politeama.org.