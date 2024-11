Politeama, in scena Stefano Fresi con "Dioggene"

Attore di cinema, teatro e serie tv amato da pubblico e critica, Stefano Fresi (foto) è noto per i suoi ruoli in Romanzo Criminale, Smetto Quando Voglio, I delitti del BarLume, Sconnessi e molti altri. In "Dioggene" (regia di Giacomo Battiato), in scena domani alle 18 al Politeama, è interprete di uno spettacolo in tre parti col personaggio Nemesio Rea. Nella prima parte, "Historia de Oddi, Bifolcho", l’attore Nemesio interpreta un proprio testo in volgare duecentesco. È la storia di un contadino toscano che ha partecipato alla battaglia di Montaperti tra Siena e Firenze. La seconda, "L’attore e il buon Dio", vede Nemesio nel suo camerino che parla della appena avvenuta rottura violenta con la moglie. Nella terza, "Er cane de via der fosso d’a Maijana", Nemesio vive felice in un bidone dell’immondizia. Ha deciso, come il filosofo Diogene, di rifiutare ogni ambizione e possesso per essere libero di parlare del vero senso della vita.