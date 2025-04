"Politeama piccolo, siamo rimasti fuori"

Ieri le celebrazioni provinciali del 25 aprile non si sono svolte in piazza della Libertà a Tolentino, come era stato previsto originariamente, ma al Politeama, al chiuso, a causa delle avverse condizioni meteo. La scelta ha creato alcuni malumori tra coloro che purtroppo non sono riusciti ad entrare.

"Circa ottanta persone sono rimaste fuori – spiega un gruppo – e alcuni arrivavano anche dai paesi limitrofi, come Caldarola e San Ginesio. Trattandosi di una manifestazione provinciale, l’organizzazione avrebbe potuto pensare a una location diversa, più spaziosa. Era prevedibile che sarebbe arrivata una grande affluenza".

La cerimonia commemorativa è stata aperta dall’esecuzione dell’inno nazionale e del silenzio, per omaggiare i caduti di tutte le guerre, suonati dal corpo bandistico "N. Simonetti" dell’associazione musicale Gabrielli – Città di Tolentino. E si è conclusa sulle note di Bella Ciao. Infine il sindaco Mauro Sclavi, insieme al prefetto Isabella Fusiello, ai presidenti del comitato provinciale e locale Anpi Francesco Rocchetti e Lanfranco Minnozzi e ai rappresentanti del Consiglio comunale dei Ragazzi, ha deposto una corona di alloro sul graffito, in corso Garibaldi, che ricorda i Martiri di Montalto.

l. g.