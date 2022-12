Politiche antidroga: Pignataro nominato dirigente generale

Nuova prestigiosissima nomina per l’ex questore Antonio Pignataro. Su proposta del ministro dell’interno Matteo Piantedosi, è stato infatti chiamato a ricoprire il ruolo di dirigente generale di pubblica sicurezza, con il collocamento fuori ruolo alla presidenza del Consiglio dei ministri. La nomina arriva per il conferimento dell’incarico di esperto nell’ambito del dipartimento delle politiche antidroga. La novità è stata resa nota ieri mattina direttamente dal governo, dopo la riunione che si era tenuta mercoledì alle 18.15 a palazzo Chigi proprio per esaminare e discutere alcuni nuovi incarichi. La nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza è una grande soddisfazione per l’ex questore di Macerata, soprattutto perché riconosce il suo impegno nella lotta contro lo spaccio. Su questo fronte Pignataro si era speso moltissimo, da un lato proibendo in ogni modo possibile la vendita della cannabis light, dall’altro spendendosi sulla stampa e nelle occasioni pubbliche per far conoscere i pericoli legati all’uso di queste sostanze, che purtroppo di light hanno solo il nome. Il suo impegno era stato riconosciuto anche dalla comunità di San Patrignano, che lo aveva premiato, oltre che da tantissimi cittadini. Inoltre, Pignataro arrivò a metà febbraio 2018 in una Macerata devastata dall’omicidio di Pamela Mastropietro, dalla strage di Luca Traini e da tutto quello che c’era intorno a questi due fatti tragici, e fece il massimo per far risalire il livello della sicurezza in città e in provincia.