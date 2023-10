Politici senza orientamento sulla rotatoria

Una spesa considerevole per un’opera sfruttata appena per un anno e mezzo (da settembre del 2022 ad inizio 2024 quando sarà aperto il cantiere della Quadrilatero) e che non è risultata finora molto utile, visto che le code sono rimaste e continuano tutt’oggi per via delle chiusure in successione degli svincoli, da Civitanova a Montecosaro, per il rifacimento dell’asfalto. Ne è valsa la pena? Dopo aver atteso per decenni, gli automobilisti e i residenti avrebbero sopportato i disagi ancora per un po’. E, magari, con quella somma il Comune avrebbe potuto togliere le buche e sistemare i marciapiedi in molte strade cittadine. Programmazione, coordinamento e risparmio dovrebbero essere i punti cardinali degli enti pubblici, pare invece che tutti hanno perso tutti l’orientamento.

Stefano Cesetti