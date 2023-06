Politico e mecenate Dalle battaglie elettorali ai centomila euro per tradurre Leopardi

"Silvio Berlusconi è stato un imprenditore capace di guardare lontano, di approntare una strategia e perseguire l’obiettivo". È il ricordo dell’economista maceratese Mario Baldassarri che poi racconta un aneddoto. "Ero stato invitato nel 1979 o 1980 come relatore a uno dei primi convegni Ambrosetti, quando a pranzo sono capitato in una tavola con i grandi dell’industria e dell’editoria italiana, accanto a me sedeva Berlusconi che non conoscevo. Lui disse che, dopo avere terminato di realizzare Milano2, aveva intenzione di aprire un’emittente televisiva e fare concorrenza alla Rai". Baldassarri ricorda la reazione dei commensali. "Si portarono il tovagliolo alla bocca. Io ero di ritorno dagli States e dissi che non c’era da sghignazzare, perché là era stato realizzato quanto Berlusconi aveva in mente facendo forza sulla raccolta pubblicitaria. Non era un progetto campato in aria e lui ha dimostrato di avere le capacità, a differenza di altri". C’è un Berlusconi imprenditore e uno politico. "Il suo grande pregio di imprenditore è stato di sapere organizzare le squadre ideali, nella veste di politico ha dovuto tenere in considerazione le varie personalità e i partiti, così non sempre ha potuto fare le scelte migliori".

Il tolentinate Francesco Massi nel 2005 sfidò Vito D’Ambrosio alla presidenza della Regione. "All’indomani della sconfitta – ricorda – mi chiamò da Palazzo Chigi ringraziandomi per la battaglia fatta e assumendosi la sconfitta a causa di una battaglia politica a livello nazionale che costò la perdita di alcune Regioni. Poi ricordo quando nel mega comizio di Ancona mi chiamò davanti a tutti ringraziandomi per la mia coerenza, essendo passato al Pdl dall’Udc che non non faceva parte della coalizione". Ecco il ricordo dell’ex senatore Salvatore Piscitelli. "Sono stato onorato di avere partecipato alla sua discesa in campo e alla costruzione di Forza Italia. Lui ha cambiato la politica, è stato un leader e un punto di riferimento che avrebbe potuto recitare un ruolo importante per risolvere la crisi in Ucraina, così come nei primi anni del Duemila quando fece sedere attorno al tavolo Putin e Bush". Un ricordo sulla persona. "Sapeva infondere ottimismo – conclude Piscitelli – guardando le cose da un lato positivo". Berlusconi è stato per Recanati un mecenate. Nel 2007 mise a disposizione 100mila euro per permettere la traduzione in inglese dello "Zibaldone" di Leopardi. La notizia fu annunciata da Gianni Letta, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. L’appello per la ricerca dei fondi necessari al progetto era stato lanciato dal professor Franco D’Intino, del comitato scientifico del Centro nazionale di studi leopardiani (Cnsl), e dallo scrittore Antonio Moresco. Qualche anno prima il Cnsl aveva stretto un accordo con l’Università di Birmingham per la traduzione integrale in inglese dello Zibaldone. Si riuscì a tradurre una prima tranche dell’opera, pari a un quarto delle 4.000 pagine manoscritte, grazie ai finanziamenti trovati a suo tempo da Franco Foschi, l’allora direttore del Cnsl. Il lavoro poi si era interrotto per la mancanza di fondi: da qui l’appello e la pronta risposta di Berlusconi.