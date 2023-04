"Polizia a corto d’organico, è emergenza"

di Chiara Gabrielli

"Bene i presìdi di polizia negli ospedali di Macerata e Civitanova, ma così l’organico già ridotto del commissariato di Civitanova, circa 50 persone tra operativi e negli uffici, è privato di preziosi uomini. La carenza di personale rappresenta un’emergenza". Sono le parole di Damiano Cioppettini, segretario generale provinciale Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia): "Finalmente la polizia torna negli ospedali, una presenza importante dato anche che la categoria più colpita dalle aggressioni è proprio quella di medici e infermieri – spiega Cioppettini –. Secondo la ‘consulenza statistica attuariale Inal’ in 3 anni le aggressioni ai sanitari sono state 5.000, il 70% donne. Circa 1.600 l’anno. Numeri impressionanti, più di 4 aggressioni al giorno". Come spesso accade, però, "dietro tutte le belle cose esiste il rovescio della medaglia. Il precario organico del Commissariato di Civitanova viene privato di preziosi uomini ora dislocati al posto di polizia dell’ospedale. Possiamo parlare dell’Ufficio denunce e trattazione atti del Commissariato, il ‘front office’ della polizia nella città costiera, si occupa di tutto il lavoro prodotto dalle Volanti, dei delicati codici rossi a protezione delle donne vittime di violenza e della ricezione delle denunce di decine di cittadini ogni giorno". Da qui, l’interrogativo sorge spontaneo: "Come possiamo pensare che pochissimi uomini riescano a gestire tutta questa mole di lavoro in una città che tra poco più di 2 mesi, con l’arrivo del periodo estivo, vedrà triplicare la propria popolazione? Inizieranno a mancare anche gli ufficiali di polizia giudiziaria reperibili sufficienti a garantire la copertura h24". Per ciò, "arrivati a queste condizioni lavorative – incalza Cioppettini – crediamo che la carenza di personale debba ormai essere considerata un’emergenza" e che in quanto tale vada affrontata "nel Comitato provinciale ordine sicurezza pubblica che si tiene periodicamente in Prefettura. Servono interventi urgenti per non vanificare il prezioso lavoro che ogni giorno svolgono i poliziotti del Commissariato e continuare a garantire la sicurezza dei cittadini in una città che negli ultimi anni ha registrato una successione di atti di violenza mai vista prima". Solo la scorsa estate, nel giro di dieci giorni si sono consumati due omicidi in strada.