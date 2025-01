Polizia a presidio delle piste. Oltre 30 interventi di soccorso

Più di trenta gli interventi di soccorso che hanno visto impegnati gli agenti di polizia della questura di Macerata sulle piste da sci di Sassotetto.

Il 26 dicembre scorso si è aperta la stagione sciistica del comprensorio Santa Maria Maddalena/Sassotetto, dove viene assicurato il servizio di sicurezza e di soccorso da parte di agenti specializzati della questura di Macerata. Nel periodo, anche grazie alle buone condizioni meteo, c’è stata una notevole affluenza di sciatori e di numerose famiglie, che hanno scelto di trascorrere intere giornate sulle piste.

Purtroppo non sono mancati incidenti, in seguito ai quali i poliziotti in servizio sulle piste sono stati chiamati a effettuare 31 interventi di soccorso nei confronti di persone che si sono infortunate, la maggior parte delle quali per cadute accidentali, subito soccorse e portate a valle con la barella toboga, la slitta adibita al trasporto di persone, o con la motoslitta della polizia. Tutti gli interventi sono stati effettuati in collaborazione con il personale medico e sanitario.

Il servizio sulle piste da sci è stato assicurato dalle 8 alle 17 per garantire non soltanto il soccorso sanitario, ma anche il rispetto delle regole da parte degli sciatori.