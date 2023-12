Polizia in casa, lui salta dal balcone. Bloccato e portato in carcere

Aveva cercato di bloccare la polizia mentre il suo socio, ricercato dagli agenti, scappava saltando dal balcone per evitare l’arresto. Alla fine, dopo una colluttazione e un inseguimento, sono stati fermati entrambi Salah Eddine Bessas, marocchino 36enne, e Saiefeddine Akid, suo connazionale. È quanto accaduto venerdì pomeriggio a Porto Potenza Picena. Prevedendo che la situazione avrebbe potuto presentarsi piuttosto movimentata, nove agenti della Squadra mobile di Fermo erano andati a prelevare Akid: su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso a ottobre dalla procura di Ancona.

Ma appena si era accorto che sotto casa c’era la polizia, il marocchino aveva capito al volo che erano arrivati lì per lui e aveva provato a scappare saltando fuori dal balcone, sul retro dell’appartamento. Per dargli un po’ di tempo e aiutarlo nella fuga, il suo coinquilino, Bessas, avrebbe ostacolato gli agenti prima provando a non farli entrare, e poi ingaggiando con loro una colluttazione.

Ne sarebbe nato un parapiglia molto violento, tanto che alla fine per placarlo i poliziotti hanno dovuto ammanettarlo. Intanto altri si lanciavano dietro ad Akid, che poco dopo è stato raggiunto e bloccato. A quel punto la polizia ha anche perquisito l’abitazione dei due, trovando 171,8 grammi di hashish, poi 1,1 grammi di cocaina, 0,9 grammi di eroina, tre confezioni di metadone intestate a un altro soggetto e consegnate dal Sert di Porto Sant’Elpidio, e poi materiale vario per confezionare le dosi di sostanza stupefacente.

Così alla fine per Bessas è scattato l’arresto per le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, spaccio e procurata inosservanza di pena. Ieri mattina per lui, difeso dall’avvocato Giuliano Giordani, si è tenuta l’udienza di convalida in tribunale a Macerata. In aula, il nordafricano non ha voluto rispondere alle domande del pubblico ministero Stefano Lanari, limitandosi a dire poche parole su quanto accaduto. Alla fine il giudice Andrea Belli ha convalidato l’arresto e disposto che il marocchino rimanga ancora in carcere, fino al processo per direttissima che è stato fissato al 13 gennaio.

Paola Pagnanelli