Polizia in corsia, parla Marini: "Creata un’immagine sbagliata, ma abbiamo garantito le cure"

"Gradirei che in questa vicenda emerga il buon esito del lavoro svolto dagli operatori sanitari nella cura prestata al paziente". Così il direttore generale dell’Ast di Macerata Alessandro Marini, rispetto al "caso Migliorelli", il paziente identificato dalla polizia all’ospedale di Macerata, dopo aver postato sui social la foto con un piccolo cartello in cui stigmatizzava la sua lunga attesa al pronto soccorso. L’intervento della polizia ha scatenato un mare di polemiche e la vicenda è finita al centro di due interrogazioni alla Camera e in consiglio regionale.

Secondo Marini, bisogna "distinguere i due profili: il piano delle necessità di cura e quello della libertà di espressione e critica. Il paziente è stato accolto in pronto soccorso e ricoverato in Osservazione breve intensiva in un letto tecnico e sottoposto ad una serie di trattamenti e accertamenti necessari in considerazione del suo stato di salute per stabilizzarlo, individuando poi il reparto idoneo al suo ricovero. Questo percorso si fa a Macerata come nel resto d’Italia". Marini si concentra sul piano clinico, per evidenziare che i giorni passati in Obi si sono rivelati utili per i trattamenti e gli accertamenti che andavano fatti subito e che hanno centrato l’obiettivo primario del recupero del paziente. "In merito alle contestazioni – aggiunge – vorrei rilevare che determinate azioni, seppur accettabili in altri contesti, espongono le strutture ospedaliere ad un’immagine sbagliata, una volta rilanciate sui social e generalizzate, e sminuiscono il lavoro costante che viene svolto per superare criticità esistenti. Tutto questo si inserisce in un contesto dove le strutture e gli operatori sono sottoposti a grande pressione oltre che ad episodi di violenza. Di conseguenza sono state adottate procedure di tutela, che prevedono la segnalazione alle autorità competenti in caso di comportamenti reputati "incongrui", non potendone prevedere conseguenze e sviluppi (competenza detenuta dalle autorità di pubblica sicurezza)".

Quando si verificano comportamenti "incongrui" e potenzialmente lesivi, sottolinea Marini, i dirigenti sono tenuti a segnalare il caso, così come avviene nelle situazioni per le quali si procede d’ufficio o a eventuale querela di parte. "Le questioni riguardanti il numero dei posti letto e il boarding (gestione dei pazienti in pronto soccorso in attesa di trasferimento in reparto) – conclude il direttore generale dell’Ast 3 – rappresentano fenomeni di attualità e criticità del Sistema sanitario nazionale, che hanno investito l’Italia, non solo Macerata e le Marche, da circa venti anni".