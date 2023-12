Polizia locale, criticità e promesse: "Serve subito un cambio di marcia"

"Il Csa, coordinamento sindacale autonomo, segnala le criticità del comando di Polizia locale di Tolentino all’amministrazione e alla prefettura". A parlare è il coordinatore regionale Federico Coratella che, rappresentando "gran parte degli operatori (agenti e ufficiali)" coinvolti, porta alla luce il loro "malessere". Tra le problematiche evidenziate, "la mancata istituzione di una vera centrale operativa, l’abc per un comando di Polizia, a disposizione della cittadinanza che, oltre a fungere da doveroso supporto agli operatori in strada, è fondamentale per dare una giusta e celere risposta al cittadino".

"A Tolentino invece – prosegue il coordinatore regionale Csa – c’è un’anomalia non di poco conto: a rispondere sono gli stessi operatori impegnati in strada. Ma se questi, ad esempio, stanno rilevando un incidente, il cittadino potrebbe non ricevere risposta alla chiamata telefonica. Idem in caso di Tso, ricoveri sanitari, controlli vari, servizi a tutela dei minori, di polizia giudiziaria, vigilanza stradale sugli attraversamenti pedonali ecc. Tale problematica, oltre a rendere un servizio inefficiente e non di qualità, provoca disagio ad agenti e ufficiali, che si vedono continuamente e spiacevolmente costretti a dover rispondere al cittadino "mi dispiace non posso esserle d’aiuto perché non essendo in ufficio non sono a conoscenza della situazione delle pratiche….". Senza considerare che, mentre il numero di pronto intervento dà queste informazioni, qualche altro cittadino trova occupato per eventuali richieste urgenti e di aiuto. Gli operatori non sono stati ascoltati dal comandante (il commissario David Rocchetti, ndr). La responsabilità sarebbe dovuta alla gestione del corpo che ultimamente, tra l’altro, ha fatto pressoché sparire il servizio di pattuglia". Coratella spiega che la situazione va avanti da alcuni mesi, dall’estate e, dopo una serie di "corrispondenze non risolutive e rassicurazioni inattese" da parte del comando, è stato indetto uno "stato di agitazione" fino ad arrivare in prefettura. "A inizio dicembre sindaco (Mauro Sclavi, ndr), segretario e Csa hanno illustrato le criticità al prefetto – prosegue Coratella –. Sono state elencate tutte le difficoltà gestionali, il mancato rispetto di norme contrattuali, la mancata tutela dell’incolumità degli operatori, problemi legata ai locali del comando, privi di finestre o sistemi di aereazione e riscaldamento. Apprezziamo la buona volontà dell’amministrazione, che però deve fare da garante. A gennaio è previsto un nuovo incontro. Se non vedremo un cambio di marcia, valuteremo se intraprendere eventualmente strade diverse dalla mediazione attuata finora, come manifestazioni o scioperi". Il comandante Rocchetti dovrebbe andare in pensione a metà del prossimo anno.