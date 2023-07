Polizia Locale di Macerata, Attenzione alle Truffe e Progetti di Prevenzione

Particolare attenzione è rivolta contro le truffe. "Sul fronte della prevenzione – ha sottolineato il comandante Danilo Doria – portiamo avanti il progetto Scuole sicure, poi Life Addicted, con il quale arriveranno a Macerata 350mila euro per interventi di prevenzione e repressione contro la guida in stato di ebbrezza, e poi Protetti insieme, per sensibilizzare contro le truffe, che sono diventate un’emergenza, tanto che il ministero sta investendo molto in questo campo. Un caso curioso è stato quello di uno studente universitario. Aveva scannerizzato un biglietto della sosta, e ogni giorno aggiornava data e ora per parcheggiare in via Armaroli senza pagare. Gli addetti non erano mai riusciti a beccarlo, pur avendo capito cosa facesse. Noi lo abbiamo individuato e denunciato, lo scorso marzo. E più di recente, siamo intervenuti per denunciare un 28enne maceratese, che aveva tentato di raggirare gli addetti di una agenzia assicurativa in via Roma". Molto importante su questo fronte è anche il vigile di quartiere. "Ci teniamo molto, perché spesso le persone non se la sentono di venire nei nostri uffici, e invece magari incontrandoci per strada o in altri luoghi si confidano più facilmente. È molto importante per noi ascoltare tutti, e quando possibile cercare di dare una risposta". Gli interventi chiusi in maniera positiva rispetto alle richieste ricevute dai cittadini sono stati l’87 per cento. La polizia locale collabora anche con i servizi sociali, per intervenire nelle situazioni di maggiore fragilità. E si è occupata anche di 12 trattamenti sanitari obbligatori, operazioni particolarmente delicate affidate al personale più esperto.