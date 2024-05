Polizia locale, la sede diventa un caso

La sede del comando di Polizia locale di Tolentino è al centro del consiglio comunale di giovedì prossimo. Sia la consigliera Fd’I Silvia Luconi (insieme con il collega Francesco Pio Colosi e alle consigliere di Tolentino nel Cuore Monia Prioretti e Silvia Tatò) sia il consigliere di Civico22 Massimo D’Este interrogheranno l’amministrazione Sclavi sulla conformità dei locali attuali al piano terra di Galleria Europa e sull’eventuale ri-trasferimento della sede in via Colombo.

Sotto la precedente amministrazione Pezzanesi, il comando di polizia locale era stato spostato dal centro storico in via Colombo, alla periferia della città. Ma nella primavera 2023 Sclavi l’aveva riportata in centro. Luconi chiederà al sindaco se è vero che a seguito del trasferimento nel cuore della città, in via via Tambroni, il servizio è stato frammentato e se in via Colombo siano rimasti ad esempio il servizio di videosorveglianza, l’armeria e gli spogliatoi. E ancora se è vero che gli spazi individuati dall’attuale amministrazione siano "inidonei".

"Perché Sclavi – chiede Luconi – non ha verificato preventivamente che i locali di palazzo Europa non avevano il bagno per disabili e non erano divisi per genere? È vero che la normativa prevede che il comando di polizia locale debba avere due ingressi separati per pubblico e dipendenti, così da garantire la privacy ai fruitori del servizio? C’è frammentazione tra gli uffici tanto che altri operatori più il comandante sono stati spostati al piano superiore di palazzo Europa? L’impianto di videosorveglianza non è direttamente visibile per chi opera all’interno degli uffici vanificando il controllo in tempo reale su quanto accade nei luoghi dove è installata? L’armeria è in via Colombo perché in via Tambroni non ci sono le norme di sicurezza che ne garantiscono la tutela contro eventuali furti? È stato proclamato lo stato di agitazione ed è intervenuta la prefettura"?

Incalza su questo aspetto anche D’Este, che chiede nell’interrogazione: "È corrispondente a verità il disagio di rappresentanti degli agenti, arrivando persino a interessare la prefettura per un tentativo di conciliazione fra il corpo di polizia e l’amministrazione di Tolentino? Esiste una relazione tecnica di fattibilità in cui si certifica la conformità normativa dei locali dell’attuale sede? È vero che si sta prendendo in seria considerazione l’ipotesi di spostare i locali del comando nella vecchia sede di via Colombo? Se sì – conclude il consigliere – quale sarà il costo da sostenere?".