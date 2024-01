"Polizia locale, ora servono più assunzioni"

In occasione del patrono delle polizie locali, San Sebastiano, la Cisl Fp torna a denunciare "dotazioni organiche inferiori ai minimi previsti dalle leggi regionali, ricordando perciò alle amministrazioni locali, con i prossimi documenti previsionali di reclutamento del personale che solitamente vengono deliberati nei primi mesi dell’anno, di adeguare il numero delle assunzioni degli addetti in servizio". Per bocca di Alessandro Moretti, responsabile Coordinamento Autonomie Locali-Cisl Funzione Pubblica Marche, il sindacato auspica poi che "laddove capitassero, come di recente ancora registrato, aggressioni alle operatrici ed operatori delle polizie locali, siano invece, tempestiva la censura dell’amministrazione di appartenenza ed altrettanto puntuale la costituzione nel processo ai rei di tali condotte".