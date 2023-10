Polizia locale Pollenza: encomi per l'impegno nel Covid, inaugurata la nuova sede

Partecipata a Pollenza la cerimonia di consegna dei distintivi di grado agli agenti di Polizia locale e degli encomi conferiti dalla Regione per il lavoro fatto durante l’emergenza Covid. Non solo. È stata inaugurata anche la nuova sede di Polizia locale in via Santo Spirito 10. Antonella Pennesi passa da sovrintendente capo a vice ispettore, mentre Lorenzo Lupi da agente ad assistente. Per quanto riguarda gli encomi, invece, sono stati consegnati al sostituto commissario Nicolas Fulvi, al vice ispettore Antonella Pennesi, all’agente Lorenzo Mengoni, all’agente Vincenzo Coccia e al commissario capo Fattori Tiziano (ora in pensione). "Sabato è stata una giornata di festa per la nostra Polizia locale – commenta il sindaco Mauro Romoli –. Abbiamo iniziato con un corso di formazione tenuto dal dottor Antonio Bernardi (già vicecomandante della Polizia stradale di Teramo, ndr), che ha visto una consistente partecipazione degli agenti in servizio presso altri comandi. Abbiamo proseguito con la consegna dei gradi e degli encomi per finire con l’inaugurazione della nuova sede, in via Santo Spirito. Un investimento importante (consapevoli anche delle perplessità scaturite dal fatto che sarebbe venuto meno l’ufficio in piazza della Libertà), ma abbiamo voluto dotare questo servizio di spazi idonei per poter lavorare con qualità e nel pieno rispetto della privacy. Nella nuova sede è presente una moderna sala dedicata alla gestione del sistema di videosorveglianza pubblico, che nei prossimi mesi verrà potenziato".

Lucia Gentili