"Polizia locale potenziata per la sicurezza"

L’amministrazione comunale riuscirà nel periodo estivo ad aumentare di otto unità gli agenti di polizia locale in turni fino all’una di mattina, finalizzati al presidio del territorio. Queste sono imprescindibili sia per la prevenzione di eventi delinquenziali, vandalici e reati che per implementare l’incolumità pubblica e aumentare il controllo sulle devianze". Ad assicurarlo è stato il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, che giovedì pomeriggio ha partecipato all’incontro sulla sicurezza organizzato dall’Associazione nazionale della polizia di Stato con la prefetta di Macerata Isabella Fusiello, all’interno dell’auditorium di Banca Macerata. All’incontro, aperto al pubblico, hanno preso parte una delegazione di sindaci, consiglieri regionali e comunali, i vertici delle forze dell’ordine, le associazioni di categoria e privati cittadini. Così, il tema della giornata è stato l’analisi della situazione in provincia, vista dalla prospettiva della prefetta.

"Sulla costa i problemi sono legati all’abuso di alcolici che sfocia, in risse e disordini – ha osservato Fusiello durante l’incontro –. Vorremmo prevenire questi episodi chiedendo ai locali specifiche autorizzazioni per fare feste e impedire di somministrare alcolici in certe fasce orarie. Se poi succede qualcosa all’esterno la responsabilità è del locale che sarà chiamato a risponderne". Quanto alla questione dell’Hotel House, Fusiello ha raccontato che "da quando mi sono insediata, le problematiche sono scese, anche grazie al lavoro dell’amministratrice Enrica Fedeli". Subito dopo, alcuni dei presenti sono stati invitati a intervenire, tra cui il sindaco di Porto Recanati. "Ringrazio le istituzioni per la sensibilità e l’importanza attribuita al tema della sicurezza – ha osservato il sindaco Michelini –. È essenziale la condivisione di azioni tra prefettura, forze di polizia e Comuni attraverso i comitati che hanno portato alla firma del patto sulla sicurezza. Ritengo fondamentali le risorse finanziarie messe a disposizione dei Comuni".

Giorgio Giannaccini