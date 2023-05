Polizia municipale, ci sono due posti a tempo determinato

Si potenzia, almeno per il periodo estivo, l’organico della Polizia municipale di Porto Recanati. Il responsabile del servizio personale ha, infatti, predisposto gli atti per l’assunzione di due dipendenti nel profilo di istruttore di Polizia locale a tempo determinato e pieno, per quatto mesi, dal 15 maggio al 14 settembre prossimo. Il personale è stato scelto dalla graduatoria di operatori di Polizia locale, categoria C, predisposta dall’amministrazione comunale l’anno scorso a seguito di una selezione pubblica per esami a cui, nel frattempo, hanno attinto anche i Comuni di Appignano, Sirolo e Potenza Picena con cui Porto Recanati ha firmato accordi di utilizzo.