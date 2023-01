Polizia municipale in prima linea, oltre 70 sopralluoghi nel 2022

Festa grande oggi in onore di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Alle 17, è prevista la commemorazione con una messa nella chiesa di San Giovanni. A seguire, alle 18.15 al teatro Lauro Rossi, si terranno un concerto dell’orchestra di fiati "Insieme per gli altri" e la tradizionale consegna dei riconoscimenti istituzionali. L’attività della polizia locale, guidata dal comandante Danilo Doria, in questi anni è cresciuta tanto che, nel 2022, sono stati effettuati oltre 70 sopralluoghi per accertamenti vari e verificate 120 violazioni in materia di rifiuti, raccolta differenziata e controllo dei microchip. L’attività di tutela ambientale ha riguardato anche i controlli dell’inquinamento acustico e disturbo alla quiete pubblica (34), il rinvenimento di veicoli in stato di abbandono o rubati (5), 7 gli interventi effettuati per inconvenienti igienico sanitari ed ecologici, 65 i controlli edilizi anche di rilevanza penale, 50 le autorizzazioni e i pareri rilasciati in materia di pubblicità. A questo si aggiunge anche il controllo sulle strade e per la tutela della sicurezza dei pedoni, ma anche il lavoro fatto per il controllo del commercio, con 96 verifiche effettuate lo scorso anno per verificare la corretta applicazione delle normative previste a livello nazionale e regionale, come ad esempio l’esposizione dei prezzi, l’etichettatura delle merci e degli alimenti, la loro provenienza, la tracciabilità sulle scadenze dei prodotti, sul corretto funzionamento delle attrezzature e della loro manutenzione con controlli sui manuali Haccp ovvero sui documenti che ogni azienda alimentare deve possedere, indipendentemente dalla mansione principale che viene svolta al suo interno.