Polizia municipale, Manuale e Cappelletti aiuteranno Luconi

Mette ordine all’interno del corpo della polizia municipale il comandante Gabriella Luconi, distribuendo gerarchicamente compiti e matricole al personale oggi composto, in pianta stabile, da 12 agenti, oltre a lei, di cui ben 7 sono donne. Nel novembre scorso era andato in pensione il vice comandante e oggi la Luconi sceglie di farsi aiutare da due figure, ovvero dalla commissaria Silvia Cappelletti e dal sostituto commissario Andrea Manuale in modo da – si legge nel decreto di nomina – "dare certezza organizzativa e una struttura di comando e responsabilità della struttura della polizia locale recanatese". Cappelletti si occuperà in particolare del personale organizzando e disponendo gli orari di lavoro settimanali, le turnazioni, i congedi ordinari e straordinari, dell’infortunistica stradale e della realizzazione di manifestazioni, eventi e gare sportive. AManuale, invece, vengono attribuiti i compiti di coordinamento delle strutture tecnico-operative assegnate, predisposizioni atti e provvedimenti relativi all’aspetto finanziario e di organizzazione e programmazione del servizio di segnaletica stradale temporanea e definitiva. Entrambi dovranno, naturalmente, anche coadiuvare il comandante e dare una mano per la formazione professionale e aggiornamento del personale.

Il corpo di polizia municipale è stato insignito di una benemerenza assegnata individualmente dal vice presidente della Regione, Filippo Saltamartini, che, in occasione della festa del patrono della città, il 15 giugno scorso, ha consegnato ad ogni singolo componente della polizia municipale, compreso Fabio Marinangeli, andato in pensione nel novembre dell’anno scorso. un attestato di riconoscimento per l’opera svolta durante il periodo del Covid.

Resta il problema, più volte sollevato anche dalle forze di opposizione quando si parla di sicurezza in città, della carenza di personale in un settore così vitale. Secondo i parametri dettati dalla legge regionale, i comuni sopra i 20.000 abitanti dovrebbero avere in servizio un addetto ogni 1.000 residenti: fatti i conti, Recanati dovrebbe avere 21 agenti in divisa mentre oggi ne ha poco più della metà compresa il comandante che si trova spesso, proprio a causa di questa carenza di personale, a fare servizio di strada. Ecco perché non si parla più di servizio notturno, almeno nel periodo estivo, o il fatto che lo sportello al pubblico è aperto solo due giorni a settimana, quando non capitano in concomitanza uscite per urgenze.

Antonio Tubaldi