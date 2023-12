Polizia municipale: scambio d’auguri tra promozioni e mobilità

Promozioni e mobilità, novità nella polizia municipale che ha festeggiato chi, dopo tre lustri di servizio a Civitanova, si congeda dal Corpo costiero per andare ad assumere il ruolo di comando altrove e chi, invece, lascia la caserma di via Marinetti per riavvicinarsi a casa. Ai saluti il sostituto commissario Cinzia Latini che, dopo sedici anni di servizio in città, andrà a guidare i vigili urbani di Morrovalle e al suo posto arriverà Andrea Pieragostini. Grazie all’istituto della mobilità tra enti pubblici, invece, Silvia Badaloni che è originaria di Ancona dopo quattro anni di servizio a Civitanova se ne va per andare a lavorare nella municipale della sua città e lascia il posto a Moira Bitunni, che prestava servizio presso il comando dorico ma che è originaria di Porto Sant’Elpidio e dunque anche lei con questo scambio scende dalle sue parti. Le due partenti sono state festeggiate ieri nei locali del Comando, presenti gli ufficiali, la comandante Daniela Cammertoni e il commissario Eugenio Autiero, i colleghi, e poi il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore al Personale Roberta Belletti. E’ stato un momento di felicitazioni e di auguri a Latini e Badaloni per le nuove avventure professionali.