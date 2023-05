"Polizia, organico ai minimi termini"

Le difficoltà della polizia di Stato, in particolare le carenze di organico, sono state al centro di un incontro voluto dai segretari di Cgil, Fp Cgil e Silp Cgil con i vicari di questore e prefetto, la settimana scorsa, in vista del cambio alla guida della questura. In particolare si è parlato della carenza di personale a livello nazionale che, "dovuta a un turn over non avvenuto e a una mancata programmazione, si riflette in maniera negativa anche in questa provincia – spiegano Daniele Principi, segretario della Cgil, John Palmeri della Fp Cgil, e Francesco Menichelli e Fulvio Mercanti del Silp –. Iniziano a palesarsi vuoti incolmabili negli uffici e non è stata ancora messa in campo una progettazione per arginare l’emergenza. In questa scenario – proseguono – si innesca l’ulteriore problema del gruppo dei lavoratori con il contratto a termine che si occupavano di immigrazione in questura e in prefettura: a fine marzo hanno smesso di lavorare e ancora non sappiamo se e quando saranno riassunti. Inoltre diminuiscono le pattuglie della polizia stradale nei turni serali e notturni. Manca un intervento dei Comuni in ambito di infortunistica stradale che sostenga la carenza di pattuglie". La Cgil ha parlato anche della "necessità di velocizzare la realizzazione della nuova questura e del nuovo distaccamento della Polstrada a Civitanova". Il sindacato riferisce che i vicari hanno garantito "che si attiveranno per cercare di risolvere le questioni discusse, di cui si faranno portavoce".