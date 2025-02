Polizia stradale al liceo Leopardi

Al liceo scientifico Leopardi di Recanati ieri la polizia stradale di Macerata, per il Progetto Icaro giunto alla 25ª edizione, ha avviato la campagna di sicurezza stradale destinata agli studenti delle superiori. Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato 110 studenti di cinque classi, sono stati esaminati diversi argomenti con un focus sulla distrazione alla guida, con filmati e testimonianze di coinvolti in incidenti. I ragazzi si sono mostrati molto interessati fin dalla compilazione del test iniziale, per verificare le loro conoscenze in materia di circolazione stradale, intervenendo con numerose richieste di chiarimenti.