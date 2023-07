Poliziotta di Civitanova nega accuse di corruzione e falso

Nega tutto e si dichiara del tutto estranea alle accuse l’ispettrice della polizia locale di Civitanova, coinvolta nell’inchiesta sulle pratiche di cittadinanza in favore dei sudamericani. Eleonora Papili è accusata di corruzione e di falso: avrebbe concordato gli orari e i giorni per le visite di controllo sulla residenza degli immigrati, e in cambio avrebbe avuto da Aldo Giustozzi – principale indagato della vicenda – alcune informazioni sulle pratiche di regolarizzazione per sua figlia e un suo amico. In un caso, avrebbe anche attestato la presenza di uno straniero che non era neppure in Italia. Ma lei, difesa dall’avvocato Gabriele Pacini, nega tutto: non avrebbe commesso alcun reato, men che meno in cambio di qualche informazione sulle pratiche di cui, per altro non avrebbe neanche avuto bisogno. Una volta studiati i documenti raccolti da carabinieri e procura – poco meno di 5mila pagine – l’avvocato Pacini valuterà se chiedere un interrogatorio per dare la propria versione in merito alle accuse. "Molto rumore per nulla" commenta invece l’avvocato Valeria Attili, che con il collega Danilo Bompadre assiste Giustozzi, accusato di aver violato la legge sull’immigrazione e di corruzione. "Per prima cosa, molte cose non stanno come sembra ora. Poi era stata ipotizzata in un primo momento l’associazione a delinquere, e ora mi chiedo da dove fosse venuto fuori questo sospetto, di cui non si sono trovati riscontri nel corso degli accertamenti. Quello che resta, di tutta l’indagine durata due anni, non è moltissimo". Secondo gli inquirenti, Giustozzi e i suoi collaboratori avrebbero offerto un pacchetto completo da 4.500 euro ad argentini e brasiliani, che con un avo nato qui avrebbero potuto acquisire la nazionalità italiana. Indagati nella vicenda anche gli argentini Pablo Gabriel Buschini e Luciano Amedeo Soffiato e la brasiliana Loriane Ribeiro Borelli, collaboratori di Giustozzi che lo avrebbero aiutato a contattare i potenziali clienti.

p. p.