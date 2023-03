Poliziotti in prima linea, anche Rino Germanà all’incontro dell’Anps

Cronaca

Farina di insetti, il Ceo di Nutrinsect: "Ok a scaffali dedicati, ma spero non siano pensati per emarginare il prodotto”

Etichetta specifica e scaffali appositi per gli alimenti che contengono farina di insetti: è quanto dichiarato dal ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Ecco cosa ne pensano le aziende