Poliziotti morti in servizio, il ricordo di Angelozzi e Caucci

Morti mentre rientravano in questura, al termine di un servizio antidroga: ieri la polizia ha ricordato l’ispettore Gianluca Angelozzi e l’assistente capo Leonardo Caucci, poliziotti della Squadra Mobile di Macerata, morti in servizio nel 1997, all’alba del 3 febbraio, a Montecassiano. Nella caserma "Paola" si è tenuta una funzione religiosa officiata dal cappellano della polizia, don Adam Baranski, per commemorare i due poliziotti. Alla celebrazione hanno partecipato il questore Gianpaolo Patruno, il vicario del prefetto Emanuele D’Amico, il presidente dell’Anps di Macerata Giorgio Iacobone con molti suoi rappresentanti, la mamma di Leonardo Caucci, Laura, e Arturo Angelozzi, papà di Gianluca: presente inoltre il personale della questura di Macerata in servizio e in pensione. Particolarmente sentito l’intervento del questore, che ha espresso parole di ringraziamento e di vicinanza in ricordo di coloro che sono morti durante il servizio.