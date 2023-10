Poliziotto colpito al volto a Tolentino: scatta il Daspo per un tifoso

Scatta il Daspo per un 25enne di Jesi, che non potrà più avvicinarsi agli stadi dopo quanto avvenuto l’8 ottobre scorso a Tolentino. Quella domenica, al della Vittoria si è disputata la partita tra la squadra cremisi e la Jesina. Sugli spalti c’erano circa 200 tifosi, di cui 30 ultras locali e 60 ospiti. Al termine dell’incontro, terminato con il risultato di 1 a 0 in favore della Jesina, le due tifoserie, uscite dai relativi settori, hanno cercato di venire a contatto, manovra bloccata però dalle forze dell’ordine impegnate a tutela dell’ordine pubblico. Ma un tifoso della Jesina ha colpito al volto un poliziotto, che ha riportato lesioni per fortuna non gravissime. Dopo alcuni minuti entrambe le tifoserie sono state riportate alla calma e la situazione è tornata alla normalità. Ma la Digos della questura di Macerata, in collaborazione con il commissariato di Jesi, ha avviato le indagini per risalire all’identità del tifoso violento. E in pochissimo tempo si è arrivati al 25enne di Jesi, che è stato così denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Nei suoi confronti poi il questore di Macerata ha emesso il provvedimento di Daspo, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, che durerà per un anno.