"Poliziotto decisivo a Civitanova: evitato guaio grazie a cliente-agente"

"Ho sentito delle urla provenire dal sottopassaggio di via Buozzi e poi ho visto quest’uomo entrare di corsa in negozio, scalzo, con le ciabatte infradito in mano, e si è andato a nascondere sul retro detto la porta chiedendomi di chiamare la polizia perché era seguito. Fortunatamente tra i miei clienti in quel momento c’era anche un poliziotto fuori servizio che si è preoccupato di chiamare altri colleghi e di tenere nel frattempo a bada le persone che da fuori premevano sulla porta perché volevano entrare. Erano diverse ragazze minorenni, alcune più grandi e due signori dalla stazza piuttosto robusta e parecchio arrabbiati". È il racconto di Daniele Gattafoni, titolare di RiparoLab Assistenza, il negozio che si trova sulla rampa nord del sottopassaggio di via Buozzi e dentro il quale ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, si è rifugiato un 42enne tunisino per scappare da un gruppo di adulti e ragazzine che, infuriati, volevano acciuffarlo per regolare i conti rispetto ad una vicenda accaduta sabato scorso (ne riferiamo a parte) e che lo vede accusato di molestie e adescamento nei confronti di due minorenni. "È durato tutta una decina di minuti – prosegue Gattafoni – e continuo a ringraziare Dio per la presenza dell’agente perché senza di lui queste persone sarebbero sicuramente riuscite a entrare nel locale e a quel punto chissà che cosa poteva accadere".