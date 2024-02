Poliziotto sparò a un giovane. Il Tar conferma la destituzione

Destituito dalla polizia, l’ex assistente capo Alessandro Giordano accusato per la sparatoria di via Flavia ad Ancona, ha provato a rivolgersi al Tar, ma anche il tribunale amministrativo gli ha dato torto confermando il provvedimento disciplinare. Si tratta del protagonista dei fatti avvenuti ad Ancona la notte tra il 21 e il 22 gennaio 2023. Giordano, che lavorava al Commissariato di Civitanova, ubriaco dopo una festa si sarebbe presentato in una discoteca alla Baraccola, usando il distintivo avrebbe fatto entrare gratis il suo amico con lui e insieme avrebbero bevuto alcolici al bar. Poi sarebbe nata una discussione con alcuni ultras e in seguito, dopo una serie di messaggi e provocazioni, sotto casa sua lui avrebbe sparato a un ragazzo ferendolo alla gamba. Ad aprile, il consiglio provinciale di disciplina della questura di Macerata aveva proposto per lui la sanzione della destituzione, irrogata poi dal capo della polizia a giugno. Ma l’ex poliziotto ha impugnato il provvedimento, ritenendolo fondato solo su articoli di stampa. Giordano ha negato di aver usato il distintivo per entrare, di aver bevuto, di aver discusso con gli ultras e di averli provocatoriamente invitati a casa sua; inoltre ha rilevato che ad aprile non c’era stato ancora il rinvio a giudizio, e che in sede penale l’accertamento del fatto era ancora in corso, e lui dichiarava di essersi solo difeso, sottolineando anche la presunzione di innocenza dovuta a tutti. Ma il Tar gli ha dato torto, smentendo la sua ricostruzione dell’episodio con i documenti già agli atti, in particolare sui problemi con l’alcol e anche con la cocaina dell’ex assistente capo. Ora potrà rivolgersi al Consiglio di Stato.

Paola Pagnanelli