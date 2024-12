Polizza falsa a un pensionato, denunciato il responsabile

Ancora una truffa online. Ma questa volta è stato individuato il 43enne campano che si era spacciato per agente assicurativo.

A Pollenza, un pensionato aveva sporto denuncia in caserma non appena aveva scoperto di essere caduto nella trappola. Infatti, dopo aver effettuato delle ricerche sul web per la polizza Rrca per la propria auto, era stato contattato da un sedicente broker di una nota compagnia assicurativa, che gli aveva proposto una polizza dal prezzo particolarmente vantaggioso. Il pensionato, dopo aver accettato la proposta, aveva effettuato, come concordato con il presunto broker, un bonifico di 230 euro sulla carta Postepay del soggetto. Solo in seguito, insospettito da un’ulteriore telefonata ricevuta da un sedicente funzionario di un noto istituto bancario, ha effettuato un controllo alle Poste Italiane e alla compagnia assicurativa, appurando che non risultava essere titolare di alcuna polizza Rca. Dopo la denuncia i carabinieri, espletati gli accertamenti bancari e telematici necessari, sono riusciti a risalire all’intestatario della carta, e hanno quindi individuato e denunciato per truffa il 43enne.