Polizze contro le catastrofi: "Giusto lo slittamento, ma ora si faccia chiarezza"

"Sebbene siamo arrivati troppo a ridosso della data di avvio del vincolo, previsto per il 31 marzo, accogliamo positivamente la proroga per l’obbligo di stipula di polizze catastrofali per le micro e piccole medie imprese". Così Enzo Mengoni, presidente di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo commenta l’annuncio dello slittamento delle assicurazioni sugli eventi catastrofali. "Le primissime notizie che ci sono arrivate – prosegue Mengoni – parlano di un periodo di tempo congruo per gli imprenditori per studiare un adeguato piano assicurativo in base alle singole necessità. Ora siamo in attesa di diversi chiarimenti da parte del legislatore circa alcuni punti poco chiari nel provvedimento".

La richiesta di delucidazioni è avvenuta anche nel corso di un partecipato webinar sul tema promosso in questi giorni da Confartigianato, che ha visto un centinaio di imprenditori collegati. "La proroga, per chiarire tutti gli aspetti, era imprescindibile, perché senza regole chiare rischiamo il Far West", aggiunge Confartigianato chiedendo certezze su beni assicurabili, coperture dei danni e trasparenza delle offerte assicurative. Restano altri nodi: "Sono esclusi i danni da precipitazioni intense e non è stata definita una mappa precisa dei territori a rischio, il che porterebbe a una disparità di trattamento tra le diverse zone del Paese, con costi ingiustificati per le imprese – riflette Mengoni –. Ci sono poi diversi punti interrogativi per i piccoli imprenditori, per quelli con attrezzature di modesto valore, senza sede fissa o con beni in leasing. Come devono comportarsi? Se un’impresa non sottoscrive la polizza, viene esclusa da qualsiasi contributo, sovvenzione o ristoro in caso di eventi calamitosi. Questo può tradursi anche in difficoltà di accesso ai finanziamenti bancari garantiti dallo Stato. È una situazione inaccettabile. Bisogna intervenire sulla sicurezza del territorio e risolvere le cause dei danni: serve – conclude Confartigianato – una strategia che punti sulla messa in sicurezza del territorio e su una vera politica di prevenzione".