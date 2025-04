Pollastrelli delegato per la Lega a Firenze

C’è Giorgio Pollastrelli tra i ventidue delegati per le Marche al congresso della Lega, programmato per oggi e domani a Firenze, contesto in cui verrà eletto il leader – unico candidato il leader Matteo Salvini – e saranno scelti i componenti del consiglio federale nazionale. Pollastrelli, civitanovese, è entrato nel 2020 nella Lega, oggi siede sui banchi del consiglio comunale della sua città ed è consigliere salviniano della Provincia di Macerata. "Una grande soddisfazione essere presente al congresso – dice – dopo questi cinque anni in cui abbiamo lavorato bene sul territorio, coinvolgendo anche molti giovani: oggi contiamo 120 iscritti e quaranta militanti, che in Lega sono quelli che poi hanno diritto di voto". Una tappa importante, Firenze, nel suo percorso politico, che Pollastrelli vive anche come un personale riconoscimento: "sono stato il delegato più votato al congresso regionale e credo che sia il risultato del grande impegno profuso in questi anni, raggiunto anche grazie a tutti i colleghi di partito e ai colleghi consiglieri. Un risultato che trova concretezza in questo ruolo che sono chiamato a ricoprire. Al congresso federale porterò tutti i temi che stanno a cure ai marchigiani e che oggi si intrecciano con fondamentali questioni che interrogano la comunità internazionale". Il riferimento "è alla questione del riarmo – specifica Pollastrelli – con la Lega che dice no, perché riteniamo sbagliato investire risorse per armare l’Europa e siamo l’unico partito di Governo su questa posizione. Insieme a questa discuteremo le nostre battaglie storiche, quelle che toccano la vita dei cittadini come la pace fiscale e la sicurezza e che da sempre ci caratterizzano, questioni che in questi anni è stato capace capace di portare avanti Matteo Salvini, che al congresso sarà rieletto per acclamazione".