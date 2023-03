Pollastrelli: "Micucci, che derisione Dov’è finito lo spirito di sinistra?"

Intorno a Toro Seduto, e alla scelta di intitolargli una via, è ancora polemica e alle obiezioni di Francesco Micucci (Pd) replica il presidente della commissione Toponomastica comunale, Giorgio Pollastrelli (Lega). "Da quando in qua – osserva – intitolare un’area pubblica può essere oggetto di derisione? Dov’è finito lo spirito cristiano di Micucci e dove sono finiti quei valori dei quali la sinistra si è autoproclamata paladina esclusiva, ovvero la tutela delle minoranze etniche?". Torna poi sulla accusa principale, quella di aver soddisfatto un desiderio di Fausto Troiani dedicando un parcheggio al capo indiano, come aveva indicato nel 2018, quando era vice sindaco auspicando una sorta di par condicio in caso fosse stata intitolata una strada ad Anna Frank. "Non c’è stato – ribadisce Pollastrelli – nessuno scambio e nessuna compensazione, ma la presa di coscienza di equiparare tante vittime di atrocità senza attuare il bilancino numerico politico. Non deve esistere un manuale Cencelli (spartizione di posizioni in base al loro peso, ndr) davanti alle vittime di violenze, di soprusie di stermini. I morti non hanno colorazione politica". E chiede a Micucci "dato che è stato assessore, perché non ha intitolato direttamente una via o una piazza ad Anna Frank? La sua giunta con diversi atti ha intitolato nuove aree di circolazione dimenticandola sempre".