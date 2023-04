Pollastrelli spiega l’astensione su Anna Frank: "Non si poteva ripetere il voto, così sono uscito"

Caso Anna Frank con la divisione nella maggioranza, al momento del voto, sui fondi di bilancio per introdurre nelle scuole il Diario della ragazzina simbolo dell’Olocausto e per finanziare i viaggi della memoria, Giorgio Pollastrelli (Lega), che sul punto si è astenuto, precisa "di non avere chiesto la ripetizione del voto quando è emerso che il centro destra è finito in minoranza. Anzi, quando ci hanno provato ho detto che non si poteva fare e con la mia collega Polverini (Fabiola, ndr) abbiamo consegnato le tessere e abbandonato l’aula". Pollastrelli specifica, in merito ai fondi per il nuovo asilo in zona Micheletti, "di non aver chiesto la riconta del voto, ma la controprova", richiamando una legge. Nel merito delle questioni poste dalla mozione, la Lega si è astenuta "e lo abbiamo fatto – spiega Pollastrelli – perché la premessa del documento era vecchia, del 2018, con argomentazioni non più attuali. Poi, il sindaco non ha tutti i torti, sono le scuole che devono richiedere cosa vogliono e noi ci dobbiamo preoccupare di dare loro gli strumenti, mentre qui è la politica che indica cosa comprare e dove andare. In questo senso Ciarapica pone la questione da un punto di vista laico". Ma, al dunque resta la divisione al voto. "Certo – osserva – e questa appare una questione più politica, ma la città mai deve dubitare sulla condanna forte de decisa del nazifascismo da parte delle istituzioni democratiche. L’astensione era solo per marcare una diversa veduta, non un voto contro la storia". Intanto il 25 aprile sarà la giornata della cerimonia di intitolazione dei giardini di via Goito ad Anna Frank. "Spero – dice Pollastrelli – possa essere un momento di condivisione e riflessione affinché certe tragedie con capitino mai più e siano di monito per l’umanità intera che ancora oggi, nelle guerre sparse per il mondo, colpisce tante Anna Frank sconosciute e che nessuno purtroppo ricorderà. Ecco perché Anna Frank è importante, perché nel suo diario ritroviamo ogni adolescente vittima della follia umana e delle guerre degli uomini".

l. c.