Pollastrelli: "Toro Seduto era un leghista doc"

di Lorena Cellini

"Toro Seduto era un leghista doc, amava e difendeva la sua terra e l’identità del suo popolo". Così all’Ansa Giorgio Pollastrelli (Lega), presidente della commissione comunale Toponomastica che ha deciso l’intitolazione di uno spazio pubblico al capo Sioux, che ora si ritrova arruolato nelle fila salviniane.

Sulla questione interveniente pure l’Anpi di Civitanova. "Nessuna obiezione su Toro Seduto, vittima come tutti i nativi americani del razzismo dell’allora governo Usa, ma appare chiaro che la genesi di questa scelta è avvenuta in Consiglio comunale nel 2018, da parte dell’allora vice sindaco Fausto Troiani, che di fatto ha voluto equiparare le figure di Anna Frank e di Toro Seduto, come a sminuire la portata del genocidio nazista voluto da Hitler, a sua volta ispirato dalle leggi razziali del regime fascista italiano". Parole di Francesco Peroni, presidente di Anpi Civitanova, che sottolinea come "in queste decisioni ci sia una sorta di filo nero, da tempo presente nella toponomastica cittadina, per esempio con l’intestazione di una via a Italo Balbo, fondatore con Mussolini del partito fascista". Da qui il giudizio anche sulla intitolazione a Sergio Ramelli "ucciso - osserva Peroni - dalla violenza estremista nel 1975,e l’Anpi nazionale ha espresso un giudizio di condanna verso l’odio politico di quegli anni, ma avremmo preferito ci fosse stata un’intitolazione a ricordo di tutte le vittime del terrorismo e non solo di alcune". Altra critica espressa da Peroni nei confronti del "non equilibrio di genere, con vie e luoghi pubblici intestati per la maggior parte a personaggi maschili. Speriamo che questi metodi siano lasciato da parte e che vi sia al più presto una revisione del Regolamento sulla Toponomastica ispirato ai principi fondamentali della nostra Costituzione antifascista" .