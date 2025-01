Pollenza, cuccioli abbandonati in campagna. Polizia municipale a caccia dei responsabili

Intervento degli agenti di Polizia locale, ieri mattina nella campagna di Pollenza, per recuperare due cuccioli abbandonati lungo la strada comunale Cegli, all’altezza della vecchia chiesa. "I cani avranno sì e no due mesi e sono stati portati al canile di Tolentino, convenzionato col Comune di Pollenza – ha scritto il sindaco Mauro Romoli –. Speriamo trovino presto qualcuno che li adotti. Se qualcuno avesse invece visto qualcosa o sapesse chi li ha abbandonati, è vivamente pregato di segnalarlo alla nostra Polizia locale", è stato l’appello.

In poche ore il primo cittadino ha ricevuto diverse telefonate per avere più informazioni e per adottare questi due cagnolini. Un bel segnale. "Il lato positivo di questa storia, nonostante purtroppo l’abbandono, è la reazione della gente, che ci auguriamo si concretizzi presto in un’adozione, affinché non restino solo delle intenzioni" ha concluso Romoli. Il post è stato anche condiviso sui social.