Pollenza, le telecamere dei privati nel sistema della polizia locale

Approvato all’unanimità, in consiglio comunale a Pollenza, il nuovo regolamento per la gestione del sistema di videosorveglianza. "Una novità introdotta dalla nostra polizia locale, grazie al comandante Nicolas Fulvi, mirata ad accrescere il monitoraggio del territorio – spiega il sindaco Mauro Romoli –. D’ora in avanti per i privati sarà possibile installare delle telecamere che inquadrino l’area pubblica circostante, collegandole al sistema di videosorveglianza comunale. Le immagini saranno a disposizione della polizia locale e utilizzabili nel caso di indagini". Sul sito e sulla pagina Facebook del Comune si possono trovare il regolamento e il modulo per fare la domanda di collegamento dell’impianto privato al sistema pubblico. Le immagini possono essere scaricate e usate eventualmente come prova, ad esempio in caso di furti o incidenti. "Speriamo ci siano parecchie adesioni – aggiunge il sindaco –. Per il pubblico è a costo zero e il privato che vuole comunque fare questo investimento (con un nuovo impianto o allacciando quello esistente, se compatibile) si può dotare di una novità importante".